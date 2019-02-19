استقاله القائد الاسرائيلي لعملية “حد السيف” الفاشلة في خانيونس قبل 3 شهور

كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، عن أن قائد وحدة النخبة المميزة في جيش الاحتلال قرر إنهاء خدماته بعد فشل عملية “حد السيف” في خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأوضحت الصحيفة أن قائد وحدة النخبة الأولى المميزة في الجيش الإسرائيلي “سييرت متكال” قرر إنهاء خدماته العسكرية بعد شهرين من الآن.

وبحسب الصحيفة، فإن هذه المرة الأولى منذ 23 عامًا الذي يقدم ضابط بهذا المستوى في هذه الوحدة تحديدًا على الاستقالة من منصبه بنفسه، بدلًا من انتظار إكمال الفترة المحددة له في الخدمة العسكرية.

وأشارت إلى أن قائد الوحدة الذي عرفته بحرف “هـ” والذي يحظر كشف هويته حاليًا خاصةً وأنه من أوائل الضباط في الوحدة، كان مسؤولًا عن تسيير عملية خانيونس السرية الأمنية التي نفذتها قوة من نفس الوحدة، بعد تنسيق مع جهاز “الشاباك”.

وكانت كتائب القسام يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قد اعلنت أنها اكتشفت قوة إسرائيلية متسللة إلى خانيونس واشتبكت مع عناصرها، وأفشلت مخططها وقتلت الضابط المسؤول فيها.