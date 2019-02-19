رداً على الاجراءات التعسفية في باب الرحمة بالقدس.. مجلس النواب يطالب بطرد سفير إسرائيل وسحب السفير الأردني
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جرينتش+2 02:52
أمريكا تضغط على اذنابها في دول الخليج لوقف مسيرة الانفتاح على سوريا

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