فكرة حميدة.. تسوية ملكيات مواطنين قاطنين بالزرقاء لأراضيهم في طولكرم

الزرقاء – بترا

تناول اللقاء الذي نظمه مجلس محافظة الزرقاء ” اللامركزية أمس مع وفد من بلدية طولكرم في فلسطين أسس تسوية ملكيات مواطنين في الزرقاء لأراضيهم في طولكرم .

وقال رئيس المجلس الدكتور أحمد عليمات، ان اللقاء يهدف للتسهيل والتخفيف على أهالي الزرقاء ممن لهم ملكيات أراض في مدينة طولكرم في فلسطين، من أجل تثبيت ملكيتها وإنهاء النزاعات .

وبين عليمات خلال اللقاء الذي عقد في غرفة تجارة الزرقاء ان وفدا من مجلس المحافظة سيزور مدينة طولكرم خلال الأسابيع المقبلة لمتابعة تلك الملكيات على أرض الواقع ، داعيا أهالي الزرقاء الذين يملكون أراضي في مدينة طولكرم للتواصل مع مجلس المحافظة.

وافاد رئيس بلدية طولكرم المهندس محمد اليعقوب، بأن تسوية الأراضي هي عبارة عن مجموعة من الإجراءات تتعلق بحل المسائل والاختلافات المتعلقة بأي حق تصرف أو حق تملك في الأراضي والمياه، أو حق منفعة فيها أو أي حقوق متعلقة وقابلة للتسجيل، مشيرا الى أهمية التسوية في انهاء النزاعات وتثبيت حقوق الملكية وتسجيلها في دائرة الأراضي .

وقدم اعضاء الوفد شرحا حول الإجراءات التي يتعين على مالكي الأراضي في طولكرم اتباعها لتثبيت ملكياتهم.