عودة الى اطلاق البالونات الحارقة تجاه المستوطنات المحاذية لقطاع غزة

أطلق الشبان الفلسطينيين، مساء امس الأحد، عدداً من البالونات الحارقة تجاه المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

فقد تمكنت مجموعات شبابية تطلق على نفسها “وحدة برق” من إطلاق دفعة من البالونات الحارقة والمتفجرة تجاه موقع فجة العسكري شرق مدينة غزة.

وتشهد المناطق الشرقية لقطاع غزة مع الأراضي المحتلة، عودة نشاطات وحدة ما يُعرف بـ”الإرباك الليلي”، بعد تنصل الاحتلال من تفاهمات التهدئة.

ووحدة “الإرباك الليلي” هي أسلوب مقاومة جديد ابتدعه شباب غزة، لتُضاف إلى عدة وحدات ظهرت منذ بداية مسيرات العودة؛ وأهمها “وحدة الكوشوك”، ووحدة “الطائرات والبالونات الحارقة”، ووحدة “قصّ السلك”، ووحدة “المساندة”، وغيرها من الوحدات والأساليب المبتكرة التي تخدم الهدف نفسه، وهو مواجهة الاحتلال وجيشه.

ومنذ 30 مارس/ اذار الماضي، انطلقت مسيرات قرب السياج الأمني الفاصل بين شرقي قطاع غزة و”إسرائيل”، للمطالبة برفع الحصار عن القطاع، وتحسين الأوضاع المعيشية للفلسطينيين، وعودة اللاجئين إلى قراهم التي هُجّروا منها عام 1948.