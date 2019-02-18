صاحب فيلم “الصفصاف المهاجر”.. رحيل المخرج السوري علاء الدين الشعار

رحل المخرج السوري علاء الدين الشعار عن عمر ناهز 70 عاماً، وذلك في مسقط رأسه بمدينة سلمية في محافظة حماة.

عمل الشعار في الإعلام السوري منذ السبعينيات كمصور سينمائي وفوتوغرافي ومعد برامج الشباب، كما كان يدرّس مادة التصوير في قسم الصحافة بجامعة دمشق في تسعينيات القرن الماضي.

وذكرت وكالة سانا أن الشعار حاصل على شهادة ماجستير ثم درجة الدكتوراه في فنون السينما من الاتحاد السوفييتي السابق عام 1983 ومتخصص في مادة الاخراج السينمائي والتلفزيوني لتمتد حياته المهنية إلى العمل بعدد من أهم الأفلام منها “الصفصاف المهاجر” الذي حصل من خلاله على الجائزة الذهبية في مهرجان دمشق السينمائي الرابع.

وأخرج الشعار خلال مسيرته المهنية العديد من الأعمال للدراما نذكر منها الظرفاء والغاوي والجرح الخفي والدائرة إضافة الى فيلمه التلفزيوني الشهير “النجمة وأحلام أسامة” الذي استحق عليه العديد من الجوائز العالمية.

وللراحل تجربة رائدة في مجال الطفل من خلال دبلجة أفلام الكرتون والأفلام العلمية منها “وادي الكسلان” من بطولة الفنانة الراحلة مها الصالح فضلا عن دوره في تأهيل كوادر إعلامية في الجامعات ومؤسسات التدريب الإعلامي.