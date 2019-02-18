الإسرائيليون يتسابقون على تهريب القات إلى دول العالم

حذرت وزارة الخارجية الإسرائيلية السياح الإسرائيليين في العالم من ظاهرة مقلقة آخذة بالازدياد وهي تهريب القات. ففي العامين الماضيين، اعتُقِل عشرات الإسرائيليين الذين حاولوا تهريب مئات الكيلوغرامات من القات إلى دول مختلفة في أوروبا وسيناء.

ويعتبر القات صرعة في عدة دول مختلفة، والطلب عليه آخذ بالازدياد حتى أنه قد يصل سعر الكيلوغرام الواحد منه إلى مئات اليوروهات وأكثر.

لقد عرف إسرائيليون كثيرون الطلب الكبير على هذا المخدّر للاستخدام الشخصي والتجارة، لهذا بدأوا يهربون القات أثناء رحلاتهم إلى خارج البلاد لربح الأموال وتمويل رحلاتهم إلسياحية.

تكمن المشكلة في أن القات يعتبر في دول كثيرة في أوروبا وسيناء نوعا من المخدرات الخطيرة ويحظر إدخاله إليهما، ولكن لا يعترف متنزهون كثيرون بهذا الحظر، لهذا يتورطون مع السلطات القانونية في هذه الدول. حيث يتعرض هؤلاء المتنزهون إلى ارتكاب جرائم وتهم الإتجار بالمخدرات وقد يعتلقون لفترات متواصلة.

في الأسبوع الماضي، اعتقلت السلطات الألمانية في مدينة هامبورغ ثلاثة إسرائيليين في العشرينات من عمرهم، كانوا قد وصلوا إلى إسطنبول ومعهم حقائب فيها 60 كيلوغراما من القات. رُفِضت كل ادعاءات الشبان أن الحديث لا يجري عن مخدرات، وقد يسجنون لمدة نصف سنة حتى سنتين.

كما واعتُقِل متنزهون إسرائيليون آخرون في السنة الماضية في الدنمارك، تركيا، سيناء، وأوكرانيا، عندما حاولوا تهريب القات. لقد تم إطلاق سراحهم من السجن المتواصل بعد تدخل مسؤولين في وزارة الخارجية. “يجري الحديث تحديدا عن شبان لا يعرفون أنهم يتورطون في تهريب المخدرات”، أوضحت جهة في وزارة الخارجية. “قد يتورط هؤءلا الشبان في السجن، ودفع الغرامات الباهظة”.