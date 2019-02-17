“مياهنا” تجري تغييراً في توزيع المياه على مناطق محدودة بعمان

تجري شركة مياه الأردن “مياهنا” تغييراً ثابتاً على برنامج توزيع المياه لعدد محدود من مناطق العاصمة عمان، بدءا من الأسبوع الحالي.

وقالت الشركة، في بيان صدر عنها اليوم، ان التغيير جاء بهدف تحسين التزويد المائي للمشتركين في تلك المناطق.

ونوهت الى ان المناطق التي ستشهد تغييرا في برنامج الدور، هي المناطق المحاذية لشارع مكة المكرمة، وشارع شهداء الحرم الإبراهيمي المرتفع ومنطقة جامع أحد وشارع عبد الله غوشة مع تقاطع شارع مكة خلف الماكدونالز، ومنطقة مجمع جبر وشارع ابراهيم قطان العالي، وسيصبح دورها من صباح الاثنين وحتى صباح الثلاثاء، في حين كانت تتزود بالمياه من مساء الخميس وحتى مساء الجمعة.