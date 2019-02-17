عودة الهدوء لعنجرة والرزاز يؤكد ان الحكومة لن تقبل بالفوضى ومبيضين يعلن انه ليس في البلاد منطقة عصية على الامن
أهم العناوين
جرينتش+2 03:39
“مياهنا” تجري تغييراً في توزيع المياه على مناطق محدودة بعمان

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني