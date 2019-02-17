مؤسسة الضمان الاجتماعي توضح للمغتربين الاردنيين آلية الاشتراك الاختياري بالضمان

أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن من حق أي مغترب أردني الاشتراك بالضمان الاختياري سواء أكان له اشتراك سابق أم لأول مرّة، مع اشتراط أن لا يكون قد تجاوز سن الستين بالنسبة للذكور أو الخامسة والخمسين بالنسبة للإناث إذا كان اشتراكهم لأول مرة. وقال مدير المركز الإعلامي بالمؤسسة موسى الصبيحي: إن الزيارتين الأخيرتين اللتين نفّذهما وفد سفير الضمان الى البحرين وقطر كشفتا عن وجود أعداد كبيرة من الأردنيين المقيمين هناك منقطعين عن الاشتراك بالضمان.

وأضاف في تصريح صحفي: ان الزيارتين أسهمتا في تذكير عدد كبير من الأردنيين المقيمين في البحرين وقطر بأهمية اشتراكهم بالضمان اختيارياً لتمكينهم من الحصول على راتب التقاعد مستقبلاً حمايةً لهم ولأُسَرهم.

ودعا الصبيحي كل مواطن يتوجّه للعمل خارج الوطن أن يتعرف على حقوقه بالضمان أولاً، وأن يقدم طلب اشتراكه بالضمان الاختياري قبل التحاقه بالعمل وسفره خارج البلاد، لا سيما أن الانقطاع عن الضمان يؤثر على حقوق المؤمن عليهم، وأن بعض الحقوق والمنافع التأمينية والتقاعدية تتأثر سلباً في حال الانقطاع.

وأكد أن خدمة تعبئة طلب الاشتراك الاختياري اصبحت متاحة للمغتربين أثناء وجودهم خارج البلاد، كما هي متاحة داخل الأردن وفي أي وقت عبر خدمات المؤسسة الإلكترونية.

وبين أن المؤسسة تلقّت العام الماضي أكثر من 4000 طلب اشتراك اختياري “إلكترونيّاً” من أردنيين مقيمين خارج الأردن معظمهم في دول الخليج العربية الشقيقة، ويمكن لجميع المغتربين الأردنيين ايضاً التواصل مع المؤسسة من خلال الاتصال بالنافذة الهاتفيّة على الرقم (065008080) من أي هاتف أرضي أو خلوي من داخل المملكة أو خارجها، اضافة الى التسجيل من خلال موقعها الإلكتروني(www.ssc.gov.jo)