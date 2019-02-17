عدد جديد من مجلة “الاصلاح”

عرعرة – من شاكر فريد حسن

صدر العدد الجديد، الحادي عشر ، لشهر شباط ٢٠١٩، من مجلة ” الاصلاح ” الثقافية الفكرية، التي تصدر كل شهر عن دار ” الأماني ” للنشر والتوزيع في عرعرة، ويشرف عليها الأستاذ الكاتب مفيد صيداوي، وجاء حافلًا بالعديد من الموضوعات والمساهمات المتنوعة .

كلمة العدد ” العروة الوثقى ” مكرسة لذكرى الشاعر الوطني والأممي بامتياز المرحوم مفيد قويقس، ولشهيدة العلم المرحومة آية سعيد مصاروة التي قتلت في استراليا.

وتضمن العدد أيضًا مقالة عن مفيد قويقس – سيرة حياة مضيئة ومشرقة للأديب شاكر فريد حسن.

ومن المساهمين في العدد كل من : د. خالد تركي ” ما بين عين ايل وحيفا ” عن المناضل الراحل موسى ناصيف، الذي توفي قبل مدة قصيرة، وحسين مهنا في عين الهدهد عن الجوائز الأدبية، واحمد ريان ” مهلًا أيتها الكاتبة الكويتية فجر السعيد “، وحسني حسن بيادسة عن ” أعراس أيام زمان في باقة الغربية وزميلاتها في منطقة الشعراوية ” وهي الحلقة الأخيرة من هذه السلسلة، وسعود خليفة في حكم وأقوال مأثورة، ود. رقية زيدان من أدب السيرة الذاتية، وحاتم جوعية في متابعة نقدية عن كتاب ” ثورة الحجر ” للشاعر الشيخ غسان حاج يحيى، وعذاب الركابي في مقال عن محمود درويش بعنوان ” طيبة الزيتون.. ووضوح الفراشة “، وعمر سعدي من ذاكرة الوطن عن المجاهد احمد محمود زيدان عاصلة ( ابو الشيخ )، ود. يحزقئيل دافيد حول الفرق بين اليهودية والاسلام، ومحمود خبزنا في حوار مع الطالب الرياضي حسين انور عمري.

وفي مجال الشعر ساهم ا.د. فاروق مواسي بقصيدة ” الوحش تربص “، ود. منير توما في قصيدة ” لذكرى مطرب المطربين الأستاذ وديع الصافي، وصالح احمد ( كناعنة ) في قصيدة ” سراج الشروق “، واحمد طه في قصيدة ” كما انتم لقيناكم “.

أما في باب القصة فنقرأ قصة ” ستي تتفلسف ” لسعيد نفاع ، و” الخروبة المقطوعة ” ليوسف جمال.

وتستضيف المجلة في هذا العدد الشاعر والناقد د. فؤاد عزام من دير حنا.

ويشتمل العدد كذلك على الزوايا الثابتة ” من رحيق الكتب ” و ” نافذة على الشعر العبري الحديث ” و “نافذة على الأدب العالمي “. بالإضافة إلى بريد القراء، وتقارير صحفية ثقافية ورسائل اخبارية عن الأنشطة والفعاليات الأخيرة، رسالة كلية اورانيم، ورسالة الطيرة الثقافية للدكتور يوسف بشارة وغيرها.