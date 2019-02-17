ترامب يهدد بريطانيا وفرنسا والمانيا بإطلاق سراح “دواعشهم” المعتقلين في سوريا

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، بأن عدم السماح بعودة المئات من عناصر داعش الأوروبيين إلى بلادهم له تبعات خطيرة قد تضطر واشنطن لإطلاق سراحهم.

وطالب ترامب عبر تغريدة نشرها في “تويتر” بريطانيا وفرنسا وألمانيا ودولا أوروبية أخرى بالسماح بعودة أكثر من 800 عنصر من “داعش” يحملون جنسيات أوروبية اعتقلوا في سوريا، مشيرا إلى أن “الخلافة المزعومة التي أعلنها تنظيم داعش على وشك السقوط”.

ولفت ترامب في تغريدته إلى أن قوات بلاده “ستنسحب من سوريا بعد تحقيق النصر بنسبة مئة في المئة على تنظيم داعش”.

وكان “المرصد السوري لحقوق الإنسان” قد أعلن خلال الساعات الماضية، أن نحو 200 عنصر من التنظيم سلموا أنفسهم امس الاول الجمعة لقوات سوريا الديمقراطية ضمن “صفقة غير معلنة”، نصت على استسلام 440 داعشيا على دفعتين الأولى تشمل 240 والثانية 200 معظمهم من جنسيات أجنبية، تزامنا مع التحضير الأمريكي للإعلان عن تطهير كامل الضفاف الشرقية للفرات من “الدواعش”.