كاظم الساهر يتألق في اداء العديد من اغنياته المحببة بالسعودية/ فيديو

أحيا المطرب العراقي كاظم الساهر حفلا غنائيا ضخما، مساء امس الجمعة، ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة على مسرح المرايا بمحافظة العلا في السعودية.

وتألق كاظم الساهر في أداء العديد من أغنياته المحببة لدى جمهوره، حيث افتتح الحفل بأغنية “سلامي” ثم “أحبيني بلا عقد” ثم قدم أغنيات أخرى منها “ما أحبك بعد” و”لا تحرموني” وغيرها من الأغنيات، وسط تفاعل وغناء جمهوره معه.

وقد تفاعل محبو “القيصر” مع وسم “#كاظم_الساهر_في_العلا” الذي تصدر قائمة الأكثر تداولا في “تويتر”، قبيل بدء الحفل، وبدأوا ينشرون مقاطع فيديو وصورًا من الحفل.

كما أبدى “كاظم الساهر” سعادته قبيل بدء حفله في السعودية، وذلك خلال لقاء مع قناة “mbc”، وأكد أنه كان يتمنى أن يقضي وقت أطول مع الجمهور، لأن ساعة ونصف الساعة -مدة فقرته بالحفل- غير كافية لتقديم الأغنيات والقصائد المهمة، والتي يطلب الجمهور سماعها.

واستحدثت السعودية، هيئة الترفيه، بالتوازي مع “رؤية 2030″؛ حيث تستهدف تحقيق 3% إلى 6% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، حيث كشفت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، مؤخرا، أن السعودية قررت اللجوء إلى صناعة الترفيه لتكون بوابة إلى تحسين الوضع الاقتصادي.

أغاني كاظم لو تعاد في اليوم مية مرة لا تمل #كاظم_الساهر_في_العلا pic.twitter.com/oHWStJ0hYb — 'نـقـآءْ (@tswa3ony) February 15, 2019