كابوس “داعش” على وشك الانتهاء.. قوات امريكية وكردية تحاصر البغدادي ورفاقه قرب دير الزور

رجح مصدر أمني عراقي اليوم السبت، أن يكون زعيم تنظيم داعش الإرهابي ابو بكر البغدادي وخمسة من وزرائه بين المحاصرين على مقربة من الحدود العراقية ـ السورية.

وقال هذا المصدر إن قوة أميركية تحاصر عناصر داعش في آخر معقل لهم في سوريا بمنطقة صغيرة في دير الزور، لا تزيد عن سبعة كيلومترات ،وهي محاذية للحدود العراقية مباشرة.

واضاف ان القوات العراقية تراقب العملية ومتأهبة لمواجهة أي تطورات قد تحصل من أجل حماية الحدود العراقية من محاولة دخول الارهابيين.

وعلى الجانب الاخر قال قيادي في قوات سوريا الديمقراطية اليوم السبت إن هذه القوات توشك ان تنتزع السيطرة على آخر جيب لتنظيم داعش في شرق سوريا خلال وقت قصير جدا.

وأضاف القيادي جيا فرات يقول للصحفيين أن القوات المدعومة من الولايات المتحدة تحاصر متشددي التنظيم من جميع الجهات في حي صغير بقرية الباغوز.

ويقول مسؤولون في هذه القوات إن متشددين أغلبهم من الأجانب يبدون مقاومة أخيرة في الباغوز. وخرج مئات من المدنيين فرارا من العنف خلال الأسبوع الماضي.

وقال فرات إن المتشددين لا يسيطرون حاليا إلا على نحو 700 متر مربع فقط لكن مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية يتحركون بحذر لوجود مدنيين ورهائن يحتجزهم تنظيم داعش.

وأضاف أن القرية ”تحت مرمى (نيران) قواتنا… لكن آلاف المدنيين ما زالوا هناك محتجزين كدروع بشرية لذلك نتحرك بحذر… في الأيام القليلة القادمة في وقت قصير جدا سنبث البشرى إلى العالم بنهاية الوجود العسكري لتنظيم داعش الإرهابي“.

وفي وقت سابق قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات سوريا الديمقراطية سيطرت على جيب الباغوز بعد استسلام المتشددين الذين كانوا في المنطقة.