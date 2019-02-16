تمثال فاتن حمامة مهدد بالتدمير جراء الصراع بين أسرتها ووزارة الثقافة المصرية

بعد أيام فقط من استقرار تمثال سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة أمام المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، أصبح مهددا بالنقل من مكانه مجددا، وهو ما قد يعني تدمير التمثال الذي استغرق تثبيته، بعد موافقة وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبدالدايم، 20 يوما.

وتم اختيار المكان المناسب لوضع التمثال بعد تكليف من وزيرة الثقافة بتشكيل لجنة مكونة من زوج الممثلة الراحل، محمد عبدالوهاب، صاحب فكرة التمثال لتخليد ذكرى فاتن حمامة، ومسؤولين من قطاع الفنون التشكيلية.

وبعد الانتهاء من عملية التركيب والبدء في إجراءات الاستعداد لتدشين التمثال الذي قام بنحته “عصام درويش” على مدى 6 أشهر، تم إبلاغه بأن هناك اتجاهاً لتغيير موقع التمثال.

ويقول المسؤول التشكيلي عصام درويش: “نقل التمثال يعرضه لخطورة بالغة قد تؤدي لإتلافه، فهو مصنوع من البرونز وليس خامة البلاستيك خفيفة الوزن وسهلة الحركة المصنوع منها معظم التماثيل الشخصية الموجودة بساحة دار الأوبرا، حيث يصل وزن التمثال إلى 400 كيلو، وطوله متران وعشرون سنتيمترا”.

كما تابع أن زوج الممثلة الراحل تحمل تكلفته، والتمثال مثبت على قاعدة من الجرانيت المصمت تزن حوالي 2 طن، لتكون قوية، وليست مصنوعة بطريقة التجليد كمعظم التماثيل الموجودة هناك، والتي من السهل تفكيكها وإعادة تركيبها.

وأشار الى أن التمثال والقاعدة متصلان بقاعدة خرسانية بعمق متر مكعب تحت الأرض تحمل تكلفتها قطاع الأوبرا، ونفذت تحت إشرافهم وإدارتهم.

وأضاف: “يوجد زوايا حديدية ملحومة داخل التمثال، تمتد من أعلى لأسفل مخترقة القاعدة الجرانيتية والقاعدة الخرسانية إلى باطن الأرض، مما يؤدي إلى صعوبة فصلهما دون حدوث خسائر بالتمثال .. ولهذا فإن نقل التمثال سيضر العمل الفني بشكل يصعب إصلاحه”.

وسعى محمد عبدالوهاب، زوج أيقونة التمثيل فاتن حمامة”، منذ وفاتها في 17 يناير/كانون الثاني 2015، لتخليد ذكراها، فخصص جائزة سنوية باسمها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وأقام معرضا لمقتنياتها بمكتبة الإسكندرية، وأخيرا أشرف على تصميم تمثال لها من البرونز.

ووافقت وزارة الثقافة بالفعل على وضع التمثال في حديقة دار الأوبرا، قبل وفاة “عبد الوهاب” في 8 أغسطس/آب الماضي، وكان المتفق عليه أن يتم وضع التمثال والاحتفاء به بالتزامن مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلا أن أسرة “فاتن حمامة” متمثلة في ابنتها “نادية ذوالفقار” وابنها “طارق عمر الشريف”، قد قررت إهداء التمثال إلى مكتبة الإسكندرية، وهو ما احتفى به المفكر “مصطفى الفقي” مدير المكتبة بدوره، ما يهدد بنقل التمثال مرة أخرى.