باستثاء سورية الابية.. نتنياهو يعترف بالتطبيع السري والعلني مع دول المنطقة

برأ رئيس الوزراء الإسرائيلي سوريا من أي علاقة ببلاده، وكشف عن وجود علاقات مع مختلف دول الشرق الأوسط، بعضها علني وبعضها الآخر سري وغير معلن.

وأعلن نتنياهو لدى ذهابه الى وارسو لحضور مؤتمر دولي،: “علاقتنا مع دول المنطقة ما عدا سوريا تتعزز وتتعمق باستمرار. ولا أقصد أن جميعها علنية، فبعضها سري وطي الكتمان، وبعضها الآخر علني، ويمكن ملاحظة أن ذلك يطغى فوق السطح والإحساس به يسيطر على الأجواء”.

وأضاف: “إن انعقاد هذا المؤتمر الذي جمع بين إسرائيل والولايات المتحدة ودول من خارج المنطقة، هو إنجاز في غاية الأهمية”.

وأوضح نتنياهو: “أن إيران تطلق التهديدات ضدنا مع حلول الذكرى الـ 40 للثورة الإسلامية هناك، حيث توعدوا بتدمير تل أبيب وحيفا. وقد صرحت بأنهم لن يتمكنوا من القيام بذلك، ولكن في حال حاولوا ذلك، أعيد وأكرر أنها ستكون آخر ذكرى للثورة يحييها هذا النظام”.

وختم نتنياهو قائلا: نحبط المحاولات الإيرانية للتموضع عسكريا في سوريا مرة تلو المرة ويوما بعد آخر”.