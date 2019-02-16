الملك سلمان وولي عهده يعزيان بمقتل ٦ عسكريين سعوديين بيد الحوثيين

أعلنت الممكلة العربية السعودية، اليوم السبت، عن مقتل 6 من جنودها على الحدود مع اليمن خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن القتلى هم وكيل الرقيب عبد الله الحربي، والعريف أحمد حمدي، والجندي أول أحمد جباري، والجندي أول عبده بن حسن لخامي، وسالم الغامدي وناجي الدوسري من منتسبي القوات المسلحة السعودية، وقتلوا عند الحد الجنوبي في منطقتي نجران وجازان المحاذيتين للأراضي اليمنية.

وأضافت الوكالة أن “العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان أعربا عن تعازيهما لذوي القتلى”، مؤكدة أن جموع المصلين، شيعت جثامين القتلى بالمقبرة المزروعية بالأحساء، وذلك عقب صلاة الجمعة بجامع خادم الحرمين الشريفين بالهفوف.

وتقود الممكلة العربية السعودية منذ 26 مارس/ أذار 2015، تحالفا عربيا يدعم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وقواته في مواجهة جماعة أنصار الله (الحوثيين)، التي تسيطر على محافظات بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014.