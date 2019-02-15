غنيمات:الفرق الامنية تعثر بمحافظة البلقاء على مواد متفجرة مطابقة للتي استخدمتها الخلية الارهابية بعملية الفحيص



عمان _ ( بترا )

قالت وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات ان الفرق الامنية المختصة التي تقوم بمسح وتمشيط منطقة وادي الازرق في محافظة البلقاء إثر حادث الانفجار يوم أمس الخميس عثرت على مواد متفجرة محلية الصنع مدفونة في الأرض وهي مطابقة لنوعية المواد التي استخدمت من قبل الخلية الإرهابية التي نفذت عملية الفحيص الإرهابية خلال شهر اب من العام الماضي.

واكدت غنيمات ان الفرق الامنية المختصة تعاملت مع هذه المواد المتفجرة وتم تفجيرها في الموقع وان عمليات المسح والتمشيط في المنطقة لا زالت جارية.