رئيس الوزراء ينعى وزير البيئة الاسبق الدكتور هشام غرايبة

نعى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ، وزير البيئة الاسبق الدكتور هشام غرايبة الذي انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم الجمعة. واستذكر رئيس الوزراء الخدمات الجليلة التي قدمها المرحوم غرايبة لوطنه في كافة المواقع التي شغلها.

وكان المرحوم الدكتور هشام غرايبة قد تقلد منصب وزير البيئة عام 2003 ورئيسا لمجلس أمناء الجامعة الهاشمية عام 2009 ورئيساً لمجلس إدارة شركة الكهرباء الوطنية، ورئيساً لمجلس إدارة الشركة الوطنية للألياف الضوئية.

كما شغل منصب مدير الاستشارات في المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، ونائباً لرئيس جامعة اليرموك للشؤون الأكاديمية.