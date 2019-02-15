روسيا تساند سوريا في تحرير ادلب وبسط سيطرتها على كامل اراضيها ضمن ترتيبات امنية حدودية مع تركيا
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جرينتش+2 03:12
الأمن التركي يفكك المزيد من الغاز جريمة اغتيال خاشقجي ومصير جثته المفقودة

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