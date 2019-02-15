اكتشاف طائر نادر في امريكا نصفه ذكر والآخر أنثى

يجمع طائر كاردينال نادر بين سمات الذكر والأنثى، مما جعل العلماء يضعونه في فئة “مزدوج الصفات الجنسية” (gynandromorph).

ويتميز هذا الطائر الفريد من نوعه بأن جانبه الأيسر يشبه الظل الداكن لطيور الكرادلة الإناث، في حين يحمل شقه الأيمن التوقيع القرمزي للذكور.

ويعتقد الباحثون أن طائر الكاردينال هذا -الذي عُثر عليه في مدينة إيري ببنلسفانيا في الولايات المتحدة- نوع نادر من الطيور مزدوجة الجنس، نصفه ذكر والنصف الآخر أنثى. ولا يُعرف الكثير عن هذه الظاهرة، لكن الانقسام الجنسي لوحظ بين الطيور والزواحف والفراشات والقشريات.

ولا يمكن لأحد أن يتأكد من أن الطائر هو “مزدوج الصفات الجنسية” دون تحليل جيناته وإجراء فحص دم أو تشريح، لكن الانقسام في لون الريش الذي يقسمه إلى نصفين سمة هذا الطائر النادر، وفقا لعالم الأحياء التطوري في مختبر علم الطيور بجامعة “كورنيل” دانيال هوبر.

وقال إنه يمكن نظريا إنشاء طائر مزدوج الصفات الجنسية من خلال دمج اثنين من الأجنة قيد النمو، والتي تم تخصيبها بشكل منفصل.