الوزيرة غنيمات: استشهاد رجلي أمن وأحد المواطنين بانفجارين بمحافظة البلقاء

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عمّان_ (بترا)

قالت وزير الدّولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات أنّه وفي تمام الساعة 11:55 من صباح اليوم الخميس الموافق 2019/2/14 تمّ الإبلاغ عن وقوع انفجار في منطقة خلاء في وادي الأزرق/محافظة البلقاء.

وأكّدت غنيمات أنّ الأجهزة الأمنيّة المختصّة توجّهت على الفور إلى موقع الحادث، حيث تبيّن وفاة المواطن عبد الستّار محمود عبد الله الشرفا أثناء عمله في المنطقة.

ولفتت إلى أنّه وخلال تعامل القوّة الأمنيّة المختصّة مع موقع الانفجار، وقع انفجار آخر نجم عنه استشهاد الملازم أول أحمد محمود فيّاض الجالودي من مرتّبات الأمن العام، والرقيب أول مصعب نزيه سلامة الشبلي العتوم من مرتّبات جهاز المخابرات العامّة، بالإضافة إلى إصابة ثمانية آخرين من مرتَّبات الأجهزة الأمنيّة.

وأكّدت غنيمات أنّ التحقيق جارٍ من الأجهزة الأمنيّة لكشف ملابسات الحادث.