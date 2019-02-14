وفاة زوجة سامح الصريطي الفنانة المصرية نادية فهمي

توفيت الفنانة المصرية نادية فهمي صباح اليوم الخميس عن عمر يناهز 69 عاما، بعد صراع مع المرض.

والفنانة الراحلة من مواليد 6 يناير/ كانون الثاني عام 1950، وكانت تزوجت من الفنان سامح الصريطي، ولها منه ابنتان هما آية وابتهال الصريطي.

وتخرجت فهمي من المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون بالقاهرة، وقامت بعدد من الأدوار السينمائية الشهيرة مع رواد السينما المصرية مثل محمود المليجي وشكري سرحان وزوزو ماضي، ثم توقفت لفترة عن التمثيل وعادت لتشارك في مسلسل “الرحايا”.

ومن بين ما قدمته الفنانة الراحلة أخيرا عدد من المشاهد في مسلسلات “الخواجة عبد القادر” (2012)، و”وتر مشدود” (2009).