قال انه ينتمي لفلسطين.. مادورو يعلن ان فنزويلا ستصبح فيتناماً جديدة إذا تجرأت أميركا على مهاجمتها/ فيديو
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جرينتش+2 12:44
جمعية الوفاق البحرانية تدعو للتوافق السياسي واطلاق سراح 5000 معتقل من المعارضة

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