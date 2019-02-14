الأمانة تعلن حالة الطوارئ للتعامل مع المنخفض الجوي/ هواتف للمساعدة

أعلنت أمانة عمان حالة الطوارئ المتوسطة للتعامل مع الكتلة الهوائية الباردة المصاحبة لإمتداد منخفض جوي يتمركز الى الغرب من جزيرة قبرص، وفقا لنشرات دائرة الأرصاد الجوية.

وأكدت الأمانة جاهزيتها لاستقبال اتصالات المواطنين على أرقام غرف الطوارئ الرئيسة في تلاع العلي 5359970 / 06 أو 06/5359971 و 0798166789 ، للإبلاغ عن أي حالة أو ملاحظة يتم رصدها أومراجعة مديريات مناطق الأمانة، خلال الحالة الجوية السائدة .

ودعت الامانة المواطنين إلى إزالة الأجسام الخفيفة والمتحركة عن أسطح المباني التي قد تتعرض للتطاير بفعل سرعة الرياح والهواء خلال الحالة الجوية، وأهابت بالمواطنين القاطنين الابتعاد عن الأودية أو مجاري السيول.

ودعت الى عدم ربط مزاريب مياه الأمطار على شبكات الصرف الصحي، والتأكد من جاهزية المضخات الغاطسة بالتساوي مع توجيه دعوة بعدم إستغلال طوابق الخدمات بالتساوي للسكن حيث أن غالبية الملاحظات والمشاكل التي يتم التعامل معها سنويا خلال فصل الشتاء ناجمة عن ربط مزاريب مياه الامطار بشكل غير قانوني على شبكات الصرف الصحي ما يتسبب بحدوث فيضانات لعدم قدرتها على استيعاب مياه الأمطار .

كما دعت المقاولين وأصحاب المباني الإنشائية الى تجنب وضع المواد الإنشائية بشكل يتسبب بانجرافها الى مناهل تصريف مياه الأمطار .