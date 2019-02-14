اكتشاف 11 نفقاً حفرها تنظيم داعش للربط بين الأراضي العراقية والسورية

أعلن مصدر عسكري عراقي امس عن إحباط ثلاث محاولات تسلل لعناصر إرهابية من تنظيم “داعش” إلى داخل الأراضي العراقية خلال الأسبوعين الماضيين.

ونقل موقع السومرية نيوز العراقي عن المصدر قوله إن “القوات العراقية نجحت في إحباط ثلاث محاولات تسلل إرهابيين من داعش إلى داخل العراق”.

وبيّن المصدر أن “الفرقة الهندسية في الجيش العراقي عثرت على 11 نفقاً حفرها تنظيم داعش الإرهابي وتربط بين الأراضي العراقية والسورية، أحدها بطول نحو 3 كيلومترات”.

وتواصل القوات العراقية عملياتها العسكرية المكثفة للقضاء على ما تبقى من فلول تنظيم “داعش” الإرهابي في المناطق الغربية قرب الحدود السورية العراقية.