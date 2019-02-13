وزارة الداخلية تعلن تمديد العمل في مركز حدود جابر- نصيب لغاية الساعة السادسة مساءً

قرر وزير الداخلية سمير مبيضين تمديد العمل بمركز حدود جابر لغاية الساعة السادسة مساءً ابتداءً من اليوم الأربعاء ، بعد أن كان يغلق في الساعة الرابعة مساءً.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان صادر عنها، أن “هذا التمديد يبدأ العمل به من اليوم وحتى إشعار آخر”.

وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق عن تفاصيل الاتفاق الذي توصلت إليه اللجان الفنية الأردنية السورية بشأن إعادة فتح معبر جابر – نصيب الحدودي، الذي تضمن عمل الحدود في كلتا الدولتين من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة مساء، ويسمح للمواطن الأردني بالمغادرة لسوريا بسيارته الخاصة أو كمسافر عادي، كما يسمح للشحن الأردني بالمغادرة إلى سوريا حسب الاتفاقية الأردنية – السورية.