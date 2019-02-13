فضائح المخرج خالد يوسف “المعارض” متواصلة.. فهل للسياسة دور ؟؟

قامت الشرطة المصرية بالقبض على سيدة الأعمال المعروفة منى الغضبان، للتحقيق معها، بعد تسريب فيديو إباحي لها مع المخرج السينمائي الشهير خالد يوسف.

واستمعت النيابة لأقوال المتهمة التي أقرت بصحة الفيديوهات، وأكدت أنه تم تصويرها بمعرفة المخرج الشهير الذي كانت متزوجة به في وقت تصوير الفيديو زواجا عرفيا عام 2010.

وأصيبت سيدة الأعمال بنوبة بكاء عقب إيداعها حجز قسم شرطة أول مدينة نصر، بعد قرار حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق.

وأدلت المتهمة باعترافات تفصيلية، مشيرة إلى أنها تعرفت على المخرج الشهير في إحدى المناسبات منذ سنوات، ونشأت بينهما قصة حب انتهت بزواجهما عرفيا.

وأضافت أن المخرج الشهير وعدها بتقديمها كوجه فني في عمل سينمائي جديد، ولم تعلم أنه يقوم بتصويرها خلال إقامة العلاقة الجنسية بينهما داخل شقته.

وتسببت تسريبات الفيديوهات الجنسية في الآونة الأخيرة بمصر، في ضجة كبيرة بعد تسريب فيديو إباحي للمخرج ذاته مع فنانتين مصريتين، قامت على إثره الشرطة المصرية بالقبض عليهما وترحيلهما إلى سجن القناطر المخصص للنساء.

جدير بالذكر ان المخرج خالد يوسف عضو في مجلس النواب المصري الحالي، وانه قد اعلن معارضته للتعديلات الدستورية المزمع اجراؤها بهدف تمديد رئاسة السيسي.