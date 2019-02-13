“ذبحتونا” تطالب بضبط رسوم تقديم طلبات القبول لبعض التخصصات الجامعية

طالبت الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” وزارة التعليم العالي التدخل لضبط رسوم تقديم طلبات القبول المباشر لبعض التخصصات. حيث تبلغ قيمة تقديم الطلب لهندسة العمارة للتنافس 50 ديناراً في كل من الجامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا.

ورأت الحملة أن هذا الرقم يدلل على طغيان العقلية الربحية لدى الجامعات الرسمية، خاصة ونحن نتحدث عن مجرد تقديم طلب وعلى البرنامج التنافسي وليس الموازي. كما أن ما يثير الدهشة هو أن تقديم الطلب على القبول الموحد لكافة التخصصات يبلغ 15 ديناراً، فقط، فكيف يقبل مجلس التعليم العالي بهكذا رسوم من قبل إدارات الجامعات الرسمية؟!!

ولفتت الحملة إلى أن رسوم تقديم طلب لهندسة العمارة للموازي يببلغ 100 دينارأردني. وهو رقم مبالغ به جدًا.

كما أعادت الحملة تأكيدها على مطالباتها، بإعادة النظر في آليات القبول على البرنامج الموازي، مشيرة إلى أنها تتسم بالعشوائية، ولا تحكمها أية ضوابط. ولفتت ذبحتونا إلى مقترح كانت قد تقدمت به حول القبول على البرنامج الموزاي، يتضمن تحويل القبول على البرنامج الموازي لوزارة التعليم العالي، لتكون مسؤولة عنه مباشرة تماماً كالقبول على التنافس ووفق الشروط الآتية:

أ‌- تكون رسوم تقديم الطلب على الموازي موحدة وبمبلغ لا يتجاوز ال20 دينار، وليس كما هو موجود حالياً في بعض الجامعات والتي تصل رسوم تقديم الطلب للتخصص الواحد فيها على الموازي ال100 دينار.

ب‌- أن يكون الحد الأدنى للقبول على الموازي أقل ب5% من الحد الأدنى للقبول على التنافس كحد أقصى وذلك لضبط جودة التعليم، وليكون خطوة أولى محو إلغاء البرنامج الموازي.

ت‌-خفض نسبة عدد المقبولين على الموازي والدولي في كل تخصص إلى 25% على أن يتم الالتزام بها.