خبيرة سعودية تنصح مرضى السرطان بعدم شرب ماء “زمزم”

أثارت خبيرة سعودية جدلا واسعا حول ماء زمزم والأضرار التي قد يسببها لمريض السرطان.

كبيرة علماء أبحاث السرطان في مستشفى الملك فيصل التخصصي، عضو مجلس الشورى، خولة الكريع، قالت في لقاء مع الإعلامي عبد الله المديفر ببرنامج “الصورة” على روتانا خليجية، إن ماء زمزم يحتوي على أملاح عالية، ولا يتناسب مع مرضى السرطان.

وقالت الكريع إن ماء زمزم يتعارض مع أدوية وعلاجات تعطى لمرضى السرطان.

بدورها، ردت وزارة الصحة عبر حسابها المخصص للرد على الاستفسارات، بالقول إنه “لا توجد أدلة علمية كافية تثبت صحة ما ذُكِر”.

وتابعت الوزارة: “وبشكل عام، يُنصح باتباع الإرشادات التي يحددها الطبيب المعالج، مع تمنياتنا للجميع بالصحة والعافية”.

وكان تصريح الكريع قد أثار جدلا واسعا في مواقع التواصل، لا سيما أنه الرأي الطبي الأول من داخل السعودية الذي يأتي للتحذير من شرب ماء زمزم لمرضى السرطان.