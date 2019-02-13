المطربة أصالة تجامل كاظم الساهر وتهاجم زياد الرحباني/ فيديو

أدلت النجمة السورية (المعارضة) أصالة نصري، بتصريحات جدلية حول الفنان زياد الرحباني، خلال استضافتها من قبل أحد البرامج التلفزيونية الإماراتية.

وقالت أصالة لبرنامج “كاربول كاريوكي”، إنها لم تغن أبدا من الحان كاظم الساهر وزياد الرحباني.

وأوضحت أنها تحب كاظم الساهر كثيرا، ولكن الرحباني لا يستهويها إطلاقا، على الصعيدين الفني والشخصي.

وأضافت أصالة: “أحب الشخص المتكامل من وجهة نظري، الذي فنه يشبه حواره ويشبه حياته، وهو ليس كذلك”.

وأتمت أصالة: “علمت أنه لا يستهويني، وعندها قلت سبحان الله، لقد حاولت أن أحب فنه بكل الطرق ولم أستسغه”.