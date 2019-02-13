الدفاع المدني يفتح باب التجنيد امام الذكور في مجال التمريض

اعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن حاجتها لتجنيد عدد من الذكور فقط بالصبغة العسكرية من حملة شهادة البكالوريوس في تخصصات التمريض، والاسعاف الطبي المتخصص والاسعاف والطوارئ، وحملة شهادة دبلوم التمريض ودبلوم التمريض المشارك، وحملة الشهادة الثانوية العامة للفرعين العلمي والتعليم الصحي الشامل.

واشترطت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان اليوم، أن يكون المتقدم أردني الجنسية وحسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة وان لايقل الطول عن 165سم ويتناسب مع الوزن، ولائقاً للخدمة من الناحية الصحية وأن يجتاز الفحص الطبي المقرر وأن لا يكون للمتقدم خدمة سابقة في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أو الأجهزة الأمنية الأخرى.

كما اشترطت ان لا يزيد عمر المتقدم عن 27 عاما لحملة شهادة البكالوريوس و 26 عاما لحملة شهادة الدبلوم و23 عاما لحملة شهادة الثانوية العامة حتى نهاية العام الحالي وذلك بموجب شهادة ولادة أصلية أو صورة مصدقة عنها وأن لا يقل معدل شهادة الثانوية العامة للمتقدمين للتجنيد لصالح كلية الدفاع المدني/ برنامج دبلوم الإسعاف الفوري في الفرعين المطلوبين “علمي، تعليم صحي شامل” عن 55 بالمائة.

واشارت الى ان كل من يقع عليه الاختيار من حملة شهادة الثانوية العامة للفرعين “العملي والتعليم الصحي الشامل”، المطلوبين للدراسة في كلية الدفاع المدني عليه إحضار كفالة عدلية بقيمة 20 الف دينار قبل صدور قرار التعيين.

وبينت انه سيتم ابتعاث المتميزين “الأول والثاني والثالث” للتجسير والحصول على درجة البكالوريوس في تخصص الإسعاف الطبي المتخصص في أكاديمية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للحماية المدنية وعلى نفقة المديرية العامة للدفاع المدني.

وقالت المديرية ان من يقع عليهم الاختيار يمنح رتبة “شرطي مستجد تلميذ” وراتباً شهرياً مقداره 190 ديناراً طيلة مدة الدراسة ولحين اجتياز امتحان الشامل ومن يجتاز امتحان الدبلوم الشامل يمنح بعد انتهاء مدة الدراسة في الكلية رتبة وراتب عريف.

ودعت المديرية الراغبين بالتجنيد وممن تنطبق عليهم الشروط مراجعة لجنة التجنيد مصطحبين معهم هوية الأحوال المدنية سارية المفعول وصورة مصدقة عنها، ودفتر العائلة الأصلي، ودفتر خدمة العلم مؤجل، وشهادة ولادة أصلية أو صورة مصدقة عنها، وكشف العلامات الأصلي أو صورة مصدقة عنه وباللغة العربية للمؤهل العلمي المطلوب.

و دعت ابناء اقليم الجنوب في الكرك والطفيلة ومعان والعقبة الى مراجعة مديرية دفاع مدني انقاذ واسناد الجنوب في الحسا يوم الاحد 17 شباط، وابناء الوسط في عمان والزرقاء والبلقاء ومأدبا مراجعة مديرية دفاع مدني شرق عمان في المحطة يوم الاثنين 18 شباط، وابناء الشمال في اربد وجرش وعجلون والمفرق مراجعة مديرية دفاع مدني شرق اربد بالقرب من جامعة العلوم والتكنولوجيا يوم الثلاثاء 19 شباط.

واكدت انه يحق للذين لم يستطيعوا المقابلة من المحافظات مراجعة مديرية شرق عمان في المحطة يوم الاربعاء 20 شباط.

واشارت المديرية، الى ان مكان الإقامة “مكان السكن” المثبت على هوية الأحوال المدنية هو المعتمد للمقابلات حسب المحافظات.