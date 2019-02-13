الاتحاد الأوروبي يدرج السعودية على القائمة السوداء في غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أدرج الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء ثلاث دول، بينها المملكة السعودية، على القائمة السوداء للدول التي تشكل تهديدا للتكتل بسبب “تهاونها في تمويل الإرهاب وغسل الأموال”.

وأعلنت المفوضية الأوروبية، إدراج السعودية وبنما ونيجيريا على القائمة السوداء، لتشمل بذلك 23 دولة ومنطقة.

ومن حق الدول الـ28 للاتحاد إلغاء هذا القرار عبر التصويت ضده بالأغلبية المشروطة، لكن مفوضة العدل الأوروبية، فيرا يوروفا، أعربت، أثناء مؤتمر صحفي عن قناعتها بأن دول الاتحاد لم تمنعه.

وإلى جانب التأثير السلبي على سمعة المدرجين، سيعقد هذا الإجراء أيضا العلاقات المالية بين هذه الدول والاتحاد الأوروبي، حيث سيتعين على البنوك الأوروبية إجراء فحوص إضافية على المدفوعات المتعلقة بكيانات من الدول والمناطق المدرجة في القائمة.

وأشارت وكالة “رويترز” إلى أن هذه الخطوة اتخذت على الرغم من الانتقادات من قبل بعض دول الاتحاد القلقة من مستقبل علاقاتها الاقتصادية مع الدول المدرجة، وبالدرجة الأولى مع السعودية.

وكانت الوكالة قد أفادت الشهر الماضي بأن بريطانيا تضغط على الاتحاد لعدم إدراج السعودية على القائمة السوداء.

وتضم القائمة السوداء الأوروبية أيضا أفغانستان، وساموا الأمريكية، وجزر الباهاما، وبوتسوانا، وكوريا الشمالية، وإثيوبيا، وغانا، وغوام، وإيران، والعراق، وليبيا، وباكستان، وبويرتوريكو، وساموا، وسريلانكا، وسوريا، وترينيداد، وتوباغو، وتونس، والجزر العذراء الأمريكية، واليمن.