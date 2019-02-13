الأمن العام يحذر من الوقوع ضحية للاحتيال بالتلاعب باسعار العملات الأجنبية

حذرت مديرية الامن العام مجددا المواطنين من الوقوع ضحية للاحتيال باسلوب الايهام بامتلاك عملات اجنبية بسعر اقل من سعر السوق.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام المقدم عامر السرطاوي في بيان اليوم الاربعاء: انه وبالرغم من التحذيرات العديدة المتواترة التي صدرت عن مديرية الأمن العام بهدف التوعية وعدم الوقوع ضحية لاسلوب احتيالي (الايهام بامتلاك عملات اجنبية باقل من سعر السوق) الا انه ما زال البعض يقع ضحية لمثل ذلك الاسلوب القديم.

واكد انه لا يوجد ما يسمى بالعملات الاجنبية الاقل من سعر السوق، وان كل من يدعي امتلاكه لها هو محتال يجب تجنبه والابلاغ عنه فورا، متسائلا ان مثل تلك العملات اذا كانت موجودة وتدر بالربح الكثير كما يدعي المحتالون، فلماذا لا يقومون هم انفسهم بالاستفادة منها دون عرضها على الآخرين؟

واشار الى ان آخر تلك القضايا باستخدام نفس الأسلوب، باشر العاملون في ادارة البحث الجنائي التحقيق امس في شكوى تقدم بها احد المواطنين حول تعرضه للاحتيال بمبلغ 36 الف دينار، بعد ان تمكن احد المحتالين من إيهامه بامتلاكه لعملة اجنبية بأقل من سعر السوق واستدراجه الى مكان سكنه في منطقة “السامك” جنوب العاصمة، لاستلام تلك العملة الوهمية، حيث قام بتسليمه مبلغ 36 الف دينار، الا ان المحتال توارى عن الانظار بعد ذلك.

وتابع السرطاوي انه ومن خلال التحقيقات جرى تحديد هوية ذلك المحتال، وهو من ذوي الاسبقيات الجرمية العديدة في مثل تلك القضايا وبوشر البحث عنه.