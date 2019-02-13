اتلاف 6 اطنان من الجبنة البيضاء في المفرق لمخالفتها الشروط الصحية

اتلفت كوادر الدائرة الصحية في بلدية المفرق الكبرى، بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة مساء امس الثلاثاء، ستة أطنان من الجبنة البيضاء المخالفة للشروط الصحية، والمخزنة بموقع قريب من كسارة بمنطقة الحيانات بالمفرق.

وقالت البلدية في بيان ان فريقا من دائرة الصحة في بلدية المفرق وبلعما الجديدة والشرطة البيئية توجهوا للكشف على الموقع، وتبين بانه غير ملائم وغير مطابق للمواصفات الصحية اللازمة للتخزين.

واضافت ان كوادر البلدية قاموا، بالتعاون مع كوادر مجلس الخدمات المشتركة، بنقل الكميات المضبوطة الى مكب نفايات الحصينيات، واتلافها وفق الإجراءات المتبعة.