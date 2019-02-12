رئيس المعارضة الفنزويلية “العميل” يعلن مجدداً هيامه باسرائيل وعزمه على استئناف العلاقات الدبلوماسية معها

صرح خوان غوايدو، رئيس المعارضة الفنزويلية الذي اعترفت به امريكا ومعظم الدول الغربية الموالية لها رئيسا انتقاليا للبلاد، انه يعمل على تجديد علاقات بلاده مع إسرائيل التي قطعت قبل عشر سنوات.

وكان الرئيس الفنزويلي الراحل هوغو تشافيز قد قطع علاقات بلاده الديبلوماسية مع إسرائيل، عقب عملية “الرصاص المسكوب” عام 2009، واستمر الرئيس مادورو باتباع نفس سياسة سلفه المناهضة لإسرائيل.

وقال غوايدو:”لقد بدأنا العمل على تجديد علاقاتنا، وانا سعيد جدا بالإعلان ان عملية توطيد العلاقات مع إسرائيل هي الآن في أوجها، وهذا امر هام جدا بالنسبة لنا.. في البداية سنجدد العلاقات، بعدها سنعلن عن تعيين سفير فنزويلي في إسرائيل، ونحن سنكون سعداء ان يكون لدينا سفير إسرائيلي في فنزويلا”.

ويشار الى ان العلاقات الماضية بين فنزويلا وإسرائيل كانت قوية، لدرجة انها كانت من بين الدول القليلة في العالم التي كانت سفارتها في القدس، وحين سئل غوايدو ان كانت فنزويلا ستقيم سفارتها الجديدة في القدس، أجاب قائلاً : “ان هذا الموضوع هو احد المواضيع التي نقوم بمناقشتها”.وأضاف غوايدو :”سأعلن في الوقت المناسب عن تجديد علاقاتنا مع إسرائيل، وعن موقع السفارة”.