البرلمان العربي يطالب بعودة سورية الى رحاب الجامعة العربية ودعوة الرئيس الاسد لحضور القمة المقبلة

دعا عدد من النواب أعضاء البرلمان العربي، بضرورة دعوة الرئيس السوري بشار الأسد لحضور القمة العربية المقررة الشهر المقبل في تونس، وعودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية، مطالبين بأن يقوم وفد من البرلمان العربي بالتحرك في هذا الصدد، ومقابلة الرئيس الأسد والأمين العام لجامعة الدول العربية لتكون سوريا ضيف شرف في القمة العربية القادمة في تونس.

ودعا النائب التونسي عبد العزيز القطي، البرلمان العربي إلى التحرك من أجل عودة سوريا للجامعة العربية، مقترحا قيام وفد من البرلمان العربي بالتحرك في هذا الصدد، ومقابلة الرئيس السوري بشار الأسد والأمين العام لجامعة الدول العربية لتكون سوريا ضيف شرف في القمة العربية القادمة في تونس.

وقال: إن القرار الذي اتخذ بتجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية كان قرارًا خاطئًا، مضيفًا أن موقف السلطة في تونس في ذلك الوقت عندما كان الإخوان في السلطة كان خاطئًا، عندما استضافت ما يعرف بمؤتمر أصدقاء سوريا.

من جانبه، طالب النائب سالم علي الكعبي عضو مجلس الشورى العُماني بضرورة دعوة الرئيس السورى، لحضور القمة العربية المقررة الشهر القادم في تونس وعودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية، مؤكدًا أهمية هذا القرار للتصدي للمحاولات الإسرائيلية لتكريس الوضع الاحتلالي في الجولان السوري المحتل.