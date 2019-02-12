قال انه ينتمي لفلسطين.. مادورو يعلن ان فنزويلا ستصبح فيتناماً جديدة إذا تجرأت أميركا على مهاجمتها/ فيديو
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ابرزهم كاظم الساهر وسعدون جابر.. انفتاح سعودي مفاجئ على الفنانين العراقيين

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