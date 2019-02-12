إغلاق محلات كوفي شوب ومحطتي تحلية مياه بالزرقاء لمخالفتها الشروط الصحية

أغلقت كوادر مديرية الشؤون الصحية لمحافظة الزرقاء / قسم صحة البيئة والغذاء ثمانية محلات “كوفي شوب” ومحطتي تحلية مياه وصالون تجميل للسيدات خلال الشهر الماضي بسبب عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية اللازمة.

وبين مدير صحة الزرقاء الدكتور ضيف الله الحسبان لـ (بترا) ان الكوادر الصحية وجهت 72 إنذارا لمحطات التحلية و مصانع المياه المعدنية والمعبأة، فيما خالفت ثلاثة أخرى خلال الشهر الماضي.

وقامت كوادر المديرية بزيارات تفتيشية على52 محلا لل “كوفي شوب” ، و إنذار 46 محلا ومخالفة 11 أخرى ، فيما تم إنذار شخص مدخن وتوجيه إنذار لمحل بيع مستلزمات التدخين،و5 إنذارات لمسابح عامة و 22 لمصادر مياه عامة وخاصة ،و 3 لصهاريج وسيارات توزيع مياه محلاة .

كما جمعت 33 عينة مياه من مصادر عامة واجرت كشوفات عليها بينت وجود العديد من المخلفات الصحية في 6 مصادر وتم الكشف على 8 عيادات طبية و 34صالون تجميل، و إنذار 22 صالون تجميل ومخالفة ثلاثة أخرى، فيما تم إتلاف صبغات منتهية الصلاحية .

وفي مجال الصحة المهنية زارت كوادر المديرية 55 مصنعا، ووجهت 30 إنذارا وخالفت مصنعين اثنين لعدم التزامهما بشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية.