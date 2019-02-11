ليبرمان يتوقع انسحاب نتنياهو من الحياة السياسية اذا تقرر تقديمه للمحاكمة قبل انتخابات الكنيست في نيسان المقبل
أهم العناوين
جرينتش+2 09:38
جاسوسة للموساد تنجح في اختراق ايران .. ولكن في فيلم سينمائي

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني