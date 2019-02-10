لثاني مرة.. تامر حسني يحيي حفلاً غنائياً في السعودية

وجه الفنان المصري، تامر حسني، رسالة إلى الشعب السعودي، تحمل أنباء سارة لهم.

وأعلن حسني عن إحيائه حفلاً آخر في المملكة العربية السعودية، بعد تعاقده مع رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ.

وغرد تامر حسني عبر حسابه على “تويتر”: “لثاني مرة على التوالي، أتشرف بالغناء قريبا أمام الشعب السعودي الشقيق. في انتظاركم في أكبر الحفلات إن شاء الله”.

وأرفق المطرب المصري، مع تغريدته، صورة له مع تركي آل الشيخ، وتغريدة من الحساب الرسمي للفعاليات الفنية في السعودية، والتي تقول: “الفنان تامر حسني في زيارة لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، النجم المصري سيقدم عدة حفلات غنائية لجمهوره الكبير في السعودية، بالإضافة إلى فيلم سينمائي جديد سيكون عرضه الأول في مدينة جدة”.

يذكر أن أول فيلم عربي عرض في سينمات السعودية، بعد رفع الحظر عنها، الذي استمر سنوات، هو “البدلة” آخر أفلام تامر حسني.

وكان تامر حسني أحيا حفله الغنائي الأول في السعودية في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في مارس/آذار.

وشهدت السعودية خلال الشهور الماضية، عدة حفلات لمطربين عرب وأجانب، أبرزهم المطربة اليمنية بلقيس، والموسيقار العالمي ياني، وحفل “راب” للمطرب نيللي، وذلك وفقا لرؤية 2030 والتي أعلنها ولي العهد محمد بن سلمان.