دعوة لاعتصام شعبي بعمان غداً

اصدرت لجنة متابعة ملف جمعية المركز الإسلامي الخيرية البيان الصحفي التالي..

رفضاً للتغول على القانون والذي ما تزال اللجنة الحكومية المؤقتة لجمعية المركز الإسلامي الخيرية تمارسه منذ تعيينها والذي انتهى مؤخراً إلى فصل المئات من أعضاء الهيئة العامة خلافاً للقانون وبقرار سياسي تعسفي بهدف السيطرة على مفاصل الجمعية من خلال إغراقها بعضويات جديدة .

وأمام استمرار الحكومة في المماطلة وإدارة ظهرها للمطالب المشروعة فإننا كلجنة متابعة نهيب بأعضاء الهيئة العامة والعاملين في الجمعية والمتضررين من القرارات الحكومية والمناصرين للعمل الخيري، بالمشاركة في الإعتصام الشعبي الثاني وذلك أمام وزارة التنمية الإجتماعية ( دوار الداخلية – خلف وكالة الأنباء الأردنية بترا ) في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم غد الإثنين.