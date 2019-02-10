العين بالعين.. موظف غزاوي قُطع راتبه يتملك ارضاً للرئيس عباس

أعلن أحد الموظفين المقطوعة رواتبهم من قبل سلطة رام الله، امس السبت، حيازته لأرض تعود للرئيس محمود عباس تعويضاً عن مستحقاته.

وقال المواطن (ع. س)، “إنه قام بحيازة الأرض بعد أن قُطع راتبه من قبل سلطة رام الله التي يرأسها محمود عباس، والتي تقع شرق مدينه رفح ضمن نطاق الشوكة الوسطي المعروفة (بأرض أبو حلاوة )، و البالغة مساحتها ٥ دونمات”.

وعلق المواطن (ع. س)، يافطة مكتوب عليها “أملاك محمود عباس وأبناؤه ملك لشعب جوعته العقوبات الظالمة والابتزاز”، على الأرض التي قام بحيازتها بعد القرارات المجحفة التي قام بها الرئيس عباس ضد أهالي قطاع غزة.

وتجدر الإشارة إلى أن السلطة الفلسطينية قطعت مطلع الشهر الحالي رواتب ما يزيد عن 5 ألاف أسرة فلسطينية، شملت أهالي الشهداء والأسرى والجرحى والموظفين في قطاع غزة.