الحكم بالاعدام شنقاً للمتهمين الرئيسيين بقضية أحداث الكرك

اصدرت محكمة أمن الدولة، اليوم الاحد، حكما للمرة الثانية في قضية احداث الكرك بالإعدام شنقا بحق المتهمين الرئيسيين في القضية بعد نقض محكمة التمييز للحكم السابق.

واعلن قرار الحكم خلال جلسة علنية عقدت برئاسة رئيس محكمة أمن الدولة القاضي العسكري العقيد الدكتور محمد العفيف، وبعضوية القاضيين المدنيين احمد القطارنة والدكتور ناصر السلامات، بحضور مدعي عام أمن الدولة النقيب الدكتور محمد ناصر الخوالدة.

وكان الحكم السابق للمحكمة قد صدر في تشرين الأول بتخفيض العقوبة على المتهمين من الاعدام الى المؤبد، حيث نقضته محكمة التمييز وأعادت الأوراق إلى محكمة أمن الدولة لإعادة النظر بتقدير العقوبة.

ومن حيث العقوبة فإن محكمة أمن الدولة واتباعا لما ورد بقرار محكمة التمييز وعطفا على ما جاء بقرار التجريم الصادر عن محكمة أمن الدولة والمؤيد من قبل محكمة التمييز الموقرة، وعليه فإن محكمة أمن الدولة قررت الحكم على المجرمين حمزة وخالد نايل المجالي بالاعدام شنقا حتى الموت.

يشار الى ان محكمة التمييز بصفتها الجزائية، قررت نقض القرار الصادر عن محكمة أمن الدولة رقم (3761/2017) بخصوص ما يعرف بقضية خلية قلعة الكرك في الشق المتعلق بتخفيض عقوبة الإعدام بحق اثنين من المتهمين إلى الوضع بالأشغال المؤبدة.