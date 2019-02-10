ليبرمان يتوقع انسحاب نتنياهو من الحياة السياسية اذا تقرر تقديمه للمحاكمة قبل انتخابات الكنيست في نيسان المقبل
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جرينتش+2 07:09
الحكم بالاعدام شنقاً للمتهمين الرئيسيين بقضية أحداث الكرك

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