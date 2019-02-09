وزير المياه يعلن ان امطار اليومين الماضيين رفدت السدود بـ 5 ملايين م3

قال وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود ان الامطار الأخيرة الهاطلة خلال اليومين الماضيين رفعت كميات الهطول المطري التراكمي على كافة محافظات المملكة منذ بداية الموسم حتى صباح اليوم السبت الى 5548 مليون متر مكعب، وبنسبة 7ر67 بالمئة من المعدل السنوي طويل الامد للأمطار البالغ 196ر8 مليار متر مكعب.

وكشف ابو السعود في بيان للوزارة اليوم السبت عن أن كميات المياه التي دخلت سدود المملكة الـ 14 الرئيسة خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية بلغت نحو 5 ملايين متر مكعب، ليصل اجمالي التخزين الكلي للسدود حتى صباح اليوم 128 مليون متر مكعب، وبنسبة تخزين 38 بالمئة من اجمالي الطاقة الكلية التخزينية البالغة 336 مليون متر مكعب.

وأشار الى ان اعلى كمية هطول مطري سجلت في سمر بمحافظة اربد 14 ملم، فيما سجلت محافظة العاصمة 2ر4 ملم، البلقاء 5ر3، مادبا 9ر3، الزرقاء 7ر0، جرش 3ر8، المفرق 9ر1، عجلون 5ر10، الكرك 0,4، الطفيلة 1ر0، العقبة 1ر0، ومعان- منطقة بسطة اقل من 1ر0 ملم.