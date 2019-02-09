الفنانون والسجون.. اسباب متعددة وراء دخول الفنانين بالسجون

يظن الكثير من الناس أن حياة النجوم مثالية للغاية، فمنهم من يعتبر أنّ النجم هو حالة إستثنائية لا تقع بالمشاكل العادية التي يقع فيها الناس العاديون.

في هذا التقرير يكشف ان الكثير من النجوم قد دخلوا السجن بسبب قضايا مختلفة، حتى ان بعضها قد اتسع حتى بات يهدد حياة النجوم.

* البداية مع القضية الأشهر، وهي سجن الفنان المغربي سعد لمجرد، بسبب تهمة اغتصابه لفتاتين في فرنسا، بفترات زمنية منفصلة.

* الفنان المصري هيثم شاكر الذي حكم عليه بالسجن عاماً واحد مع الشغل والنفاذ، في قضية اتهامه بتزوير شهادة الخدمة العسكرية الخاصة به.

* الممثل المصري محمد رمضان، المعروف بأفلامه التي تتضمن الحركة والأكشن، وقع في مشكلة قضائية أودت به إلى السجن، عندما أُلقي القبض عليه في كمين أمني في عام 2013، وبحيازته أسلحة، وقضى ليلة في السجن الانفرادي بصحبة اثنين كانا معه في سيارته حتى أصدرت النيابة قراراً بخروجهم بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة القضية.

* الممثلة المعتزلة حنان الترك، وزميلتها الممثلة وفاء عامر ارتبط اسماهما بقضية آداب في عام 1997، وأمضيتا 12 يوماً خلف القضبان.

وفي تفاصيل القضية فقد وقعت الترك وعامر في القضية أثناء ذهابهما لابتياع ملابس استعراضية من سيدة متخصصة في استيراد أزياء الاستعراضات من فرنسا وعندما وصلتا لتجربة الملابس، فوجئتا بشرطة الآداب تلقي القبض عليهما، من ثم ظهرت براءتهما.

* الممثلة المصرية عايدة رياض سُجنت 3 أشهر في قضية آداب عُرفت إعلامياً بـ”الكومبارس” في 1982، حيث تم القبض عليها مع 6 ممثلات كومبارس وحكم عليهن بالسجن لمدة عام بتهمة ممارسة الرذيلة.

* وفي قضية مشابهة اتهمت الممثلة الراحلة ميمي شكيب عام 1974 بقيادة شبكة دعارة، وتم القبض عليها مع مجموعة من فنانات أخريات داخل منزلها، وعرفت القضية بـ”الرقيق الأبيض”، وتم حبسها شهرين ثم أفرج عنها مع باقي الفنانات لعدم ثبوت الأدلة، وقيل حينها أن القضية سببها سياسي.

* بدوره الممثل المصري حاتم فهمي وقع بإشكال قضائي مع سلمى صباحي، نجلة المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، التي اتهمته بالنصب في قضية تسويق شبكي، وقضت محكمة جنح درجة أولى بسجنه 3 أعوام، قبل أن ينال براءته في العام 2015.

* الفنان ومقدم البرامج أحمد فهمي تم اتهامه بجريمة اختلاس أموال عملاء أحد البنوك المصرية عام 2013 بالاشتراك مع موظف بالبنك ومحام، وتم سجنه.

* ألقي القبض على الممثل المصري الراحل سعيد صالح بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات مرتين عام 1991 ، وقضت المحكمة بسجنه عاماً قضاه في سجن الحضرة، كما حكم على سعيد بالسجن 6 أشهر بسبب مقولته: “أمي اتجوزت 3 مرات الأول: وكّلنا المش، والتاني: علمنا الغش، والتالت: لا بيهش ولا بينش”، في مسرحية “لعبة اسمها فلوس” التي عرضت عام 1983، حيث اتهم بالنيل من الرئيس المصري آنذاك حسني مبارك.

* وفي السياق نفسه فقد اعتقلت الممثلة والراقصة المصرية تحية كاريوكا اكثر من مرة خاصة أنها كانت ناشطة سياسية ومعارضة بمواقفها الجريئة للنظام ووجهت لها تهمة الترويج لأفكار ومبادئ هدامة.

* أما في ما يتعلق بحيازة المخدرات، فقد أوقف كل من الممثل أحمد عزمي الذي سجن 6 أشهر، والممثل هيثم محمد قضى 4 أيام بتهمة حيازة هيروين، والفنان ريكو سجن لعام بتهمة التعاطي، كما قضى الممثل حاتم ذو الفقار المدة ذاتها محبوساً بالتهمة نفسها، وكذلك ماجدة الخطيب فقد تم سجنها عاماً بتهمة تعاطي المخدرات.

* حكم على الممثلة وفاء مكي بالأشغال الشاقة 10 سنوات، بتهمة تعذيب خادمتين شقيقتين، واحتجاز إحداهما في مرحاض شقتها، وهتك عرضها وكيها بالنار في أماكن حساسة من جسدها بمساعدة والدتها التي هربت معها قبل إلقاء القبض عليهما.