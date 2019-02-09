الاثنين بدء استقبال طلبات القبول الموحد للحاصلين على معدل 65% فأكثر

أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد/ التابعة لمجلس التعليم العالي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن عملية تقديم طلبات الالتحاق الالكترونية بالجامعات الأردنية الرسمية لخريجي الدورة الشتوية (2019/2018)، تبدأ اعتباراً من صباح يوم الاثنين المقبل.

وأضافت الوحدة انه ستستمر حتى الساعة الثانية عشرة مساءً من يوم الأربعاء الموافق 13 / 2 / 2019، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة www.admhec.gov.jo

وبينت الوحدة كيفية التقديم بأن يقوم الطالب الأردني (الحاصل على معدل 65% فأكثر فقط) بدفع رسم تقديم طلب الالتحاق للجامعات الأردنية الرسمية، باستخدام آلية الدفع الالكتروني عن طريق “خدمة تسديد الفواتير من البنك المركزي الأردني” (eFAWATEERcom)، وبعد ذلك سيتم إرسال رسالة نصية إلى رقم هاتف الطالب تحتوي على رمز المستخدم (UserID) والرمز السري (Password) الضروريان للدخول الى برمجية تقديم طلب الالتحاق، وهذه الخدمة متوفرة من خلال قنوات الدفع التي تطبق خدمة (eFAWATEERcom),

وذكرت الوحد طرق الدفع ومن أهمها:

* مكاتب البريد الأردني المنتشرة في كافة أنحاء المملكة.

* الحساب البنكي الشخصي على الانترنت.

* فروع البنوك الأردنية و أجهزة الصراف الآلي التابعة لها.

* نقاط البيع في السيفوي وكارفور.

* محلات الصرافة المعتمدة.

وقالت الوحدة ، وللتعرف أكثر على قنوات الدفع المعتمدة وآلية شراء طلب الالتحاق، عليك زيارة صفحة شرح آلية شراء طلب الإلتحاق من خلال الرابط التالي : http://www.admhec.gov.jo/BuyAppHowToBuyApp.aspx