معروض في المزاد العلني فستان “الطلاق الحزين” لمارلين مونرو

من المقرر ان يُعرض في المزاد الفستان الأسود الذي ارتدته مارلين مونرو، وهي حزينة، في مؤتمر صحفي عام 1954، أعلنت خلاله انفصالها عن أسطورة البيسبول جوي ديماجيو.

فقد أعلنت دار مزادات جي دبليو إس كروس، أن الفستان الصوفي البسيط برقبة تفتح بسحاب من الأمام سيعرض في مزاد بدءا من 30 مارس/اذار، ويتوقع أن يجلب ما يصل إلى 150 ألف دولار.

وارتدت مونرو هذا الفستان في بيفرلي هيلز في أكتوبر/ تشرين أول 1954 عندما واجهت وابلا من الكاميرات والصحفيين لتعلن نهاية الزواج، الذي جمع الرياضة والسينما وحقق ضجة صحفية كبيرة.

بالكاد تحدثت مونرو في المؤتمر، وبدت وكأنها على وشك البكاء وأومأت فقط مجيبة عن سؤال واحد، بينما تركت ممثلها يجيب نيابة عنها.

ويذكر أن مارلين مونرو تزوجت من جوي ديماجيو في يناي/كانون الثاني 1954، وأصبح طلاقهما رسميا في العام التالي.