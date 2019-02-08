في الجمعة الـ46 لمسيرات العودة.. شهيدان و17 اصابة بالرصاص خلال قمع الاحتلال لمسيرات العودة شرق قطاع غزة
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جرينتش+2 10:34
في الجمعة الـ46 لمسيرات العودة.. شهيدان و17 اصابة بالرصاص خلال قمع الاحتلال لمسيرات العودة شرق قطاع غزة

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