مدعي عام محكمة أمن الدولة يعلن لائحة الاتهام النهائية بقضية الدخان/ رابط النص الكامل
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جرينتش+2 04:43
ناشطو السلام يتظاهرون أمام منزل “بولتون” ويطالبون بإرساله للمحكمة الجنائية الدولية

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