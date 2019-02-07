مطربة بوب سعودية تخفي في امريكا جنسيتها لمدة 3 سنوات / فيديو

كشفت المطربة السعودية بسمة العتيبي، أول مطربة بوب أمريكي، السبب الذي جعلها تخفي جنسيتها السعودية لمدة 3 سنوات.

وقالت العتيبي البالغة من العمر 18 عاما، في تصريحات لصحيفة “عكاظ” السعودية “لمدة 3 سنوات لم يعلم أحد أنني من السعودية، في ظل ما يواجه الممثلات السعوديات من سلبيات وانتقادات غير مبررة، فأصررت على الاستمرار في المشاركة بحفلات صغيرة داخل المجتمع الأمريكي”.

وأشارت إلى أنها كشفت جنسيتها بعد المشاركة في مسابقة ملكة جمال العرب في أمريكا، موضحة أنها كانت مكتفية بالقول بأنها “عربية الأصل”.

وتابعت “عشقت البوب الأمريكي، وأصبحت أكتب أغانيه وألحنها، حتى شاركت في عدد من المهرجانات الموسيقية بأغنيتي “فودو” كما تمكنت من إصدار ألبومي الخاص بعنوان “فير” (الخوف)، ولاقى نجاحا كبيرا في المواقع والأسواق التجارية”.

نجحت السعودية بسمة العتيبي (18عاماً) بأن تصبح أول مغنية بوب أمريكي، بعد فوزها في تجربتها الأولى بمهرجان الموسيقى في لوس أنجلوس كمغنية بوب لفئة الشباب. اللافت أن BAZMA حسبما يسميها معجبوها دخلت أمريكا بصحبة أسرتها قبل 6 سنوات، دون أن تتعلم الإنجليزية، بينما أتقنتها عبر ترديد أغاني البوب.

​وأشارت إلى أنها مثلت في فيلم قصير دور مراهقة تعاني من فصام (شيزوفرنيا)، “وحصل الفيلم على جوائز عدة، وأمضي حاليا بخطى ثابتة لتحقيق طموحي بعمل يليق بوطني الذي أعتز به، فالفتاة السعودية تمكنت من وضع بصمتها في العالم، وإثبات قدراتها ومواهبها منذ زمن بعيد”.

​وذكر موقع قناة “العربية” أن بسمة العتيبي، من مواليد مدينة جدة، وانتقلت مع أسرتها وهي في عمر 12 عاما إلى أمريكا، وسجلت تجربتها الأولى في مهرجان جوائز الموسيقى في لوس أنجلوس وفازت بها كمغنية بوب لفئة الشباب.

​​وفازت في العام 2016 بجائزة أفضل مغنية بوب لفئة الشباب في مهرجان الموسيقى (أكاديميا) في لوس أنجلوس، وفي العام نفسه، حازت على جائزة أفضل مغنية وكاتبة أغاني بوب في معرض المواهب في تكساس، وفي عام 2017 حازت على جائزة أفضل مغنية بوب لفئة الشباب في مهرجان جوائز (الهيب هوب) في جورجيا.

ادائ ل مقطوعه اوبراليه في مسابقه ملكه جمال العرب ٢٠١٩ في ولايه اريزونا وحصولي على جائزه ولقب ملكة الموهبه العربيه ٢٠١٩

الحمدلله#بسمه_العتيبي #بسمة_العتيبي pic.twitter.com/fKoIM7gKwX — بسمه العتيبي (@bazmanajem) February 2, 2019