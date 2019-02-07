مدعي عام محكمة أمن الدولة يعلن لائحة الاتهام النهائية بقضية الدخان/ رابط النص الكامل

أعلن مدعي عام محكمة امن الدولة العقيد القاضي العسكري فواز العتوم لائحة الاتهام النهائية بالقضية التحقيقية رقم 10068/ 2018 / ن، فيما يعرف “بقضية الدخان”، والتهم المسندة للمتهمين في القضية المنظورة امام محكمة امن الدولة.

واسند مدعي عام محكمة امن الدولة للمتهمين في القضية تهم، جناية القيام باعمال من شانها تعريض سلامة المجتمع وامنه والموارد الاقتصادية للخطر، وجناية القيام باعمال من شأنها تغيير كيان الدولة الاقتصادي او تعريض اوضاع المجتمع الاساسية للخطر.

وقرر احالة المتهمين للمحاكمة امام محكمة امن الدولة عن تهم جناية قبول الرشوة للقيام بعمل غير حق وجناية تقديم رشوة للقيام بعمل غير حق او الامتناع عن القيام بعمل من الواجب القيام به وجنحة اساءة استعمال السلطة وجناية غسل الاموال الناتجة عن جناية وجنحة التهريب الجمركي بالاشتراك وجنحة التهرب من الضريبة العامة على المبيعات وجنحة التقليد والاعتداء واستعمال علامة تجارية مسجلة بوصفها جريمة اقتصادية.

وطلب مدعي عام محكمة امن الدولة تجريم المتهمين بالتهم المسندة اليهم وحل الشركات المسجلة باسماء المتهمين ومصادرة قطع اراض ومصاغات ذهبية ومبالغ مالية مضبوطة .

كما طلب تثبيت اشارة الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمتهمين وتثبيت اشارة منع السفر الصادرة بحقهم وكذلك تثبيت الحجز التحفظي على المبالغ المحصلة في حساب هذه القضية.

وتنشر وكالة الانباء الاردنية على موقعها الالكتروني www.petra.gov.jo النص الكامل للائحة الاتهام .